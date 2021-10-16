Три человека стали жертвами землетрясения на Бали

Денпасар, 16 октября. Три человека погибли в результате землетрясения на индонезийском острове Бали. Еще не менее семи человек пострадали.

Сотрудники Геологической службы сообщили, что подземные толчки зафиксированы в восточной части острова. Их сила не превышала 4,8 балла. Очаг находился на глубине 10 километров. Стихия нанесла удар в ночное время.

Сотрудники экстренных служб сообщили, что жертвами стихийного бедствия стали два человека, проживающие в округе Бангли и еще один в Карангасеме.

Неделей ранее почти 20 человек пострадали при землетрясении в Японии. Мощные толчки магнитудой 6,1 ощутили жители столицы. Сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе префектур Токио и Тиба.