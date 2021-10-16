Бойцы ВСУ выпустили шесть мин по поселку Ясиноватая в ДНР

Донецк, 16 октября. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение минувших суток совершили один обстрел территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили официальные представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военнослужащие ВСУ выпустили шесть мин по окрестностям и самому поселку Ясиноватая.

«Применялся миномет калибра 82 миллиметра. На обращения представительства об установлении режима тишины украинская сторона отвечала: «Обстрел не подтверждаем, РПО (режим прекращения огня. — Прим. ред.) соблюдаем», — сказано в заявлении представителей ДНР в СЦКК.

Режим дополнительных мер усиления контроля над прекращением огня действует в Донбассе с 27 июля 2020 года. Он запрещает использование любых вооружений, особенно против населенных пунктов, и постоянно нарушается бойцами Вооруженных сил Украины.

Ранее заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ВСУ используют для перевозки боеприпасов автомобили с символикой СЦКК. О ранении мирного жителя поселка Александровка в ДНР в результате обстрела ВСУ информировал RT.