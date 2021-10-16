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Бывшая жена Павла Мамаева назвала наркотики причиной очередной операции футболиста
Шоу-бизнес
Бывшая жена Павла Мамаева назвала наркотики причиной очередной операции футболиста
Global Look Press  /  Alexander Kulebyakin

Москва, 16 октября. Бывшая супруга игрока ФК «Ростов» Павла Мамаева, модель и блогер Алана Мамаева обвинила экс-мужа в пагубной зависимости. По ее словам, полузащитник употреблял наркотики, что негативно сказалось на его здоровье.

Футболист недавно перенес очередную операцию, которую ему сделали в Финляндии. После хирургического вмешательства новая возлюбленная Мамаева Надежда Санько показала его фото в инвалидном кресле. У игрока «Ростова» возникли проблемы с ахилловым сухожилием, которое он неоднократно травмировал.

Однако Мамаева полагает, что причиной операции ее бывшего мужа стало употребление наркотиков. Об этом модель заявила, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories. Одни из поклонников поинтересовался, можно ли считать проблемы со здоровьем полузащитника кармическим наказанием. Блогер думает, что это последствия употребления так называемых «шаров».

«Там огромное количество побочек. И, конечно же, страдают соединительные ткани», — написала Мамаева.

instagram.com / @alana_mamaeva

Примечательно, что еще в прошлом году модель уходила от вопросов о наркотической зависимости футболиста. Тогда она отвечала подписчикам, что им «слишком много кажется».

Павел и Алана Мамаевы развелись весной этого года, напоминает телеканал «360». У бывших супругов есть общая дочь, которая живет с матерью. По словам модели, девочка отказалась от своего знаменитого отца.

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