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Сатановский констатировал «отрезвление европейцев» в отношениях с РФ на фоне энергокризиса
Политика
Сатановский констатировал «отрезвление европейцев» в отношениях с РФ на фоне энергокризиса
instagram.com  /  @evgeniisatanovskii

Москва, 16 октября. Отдельные западные страны начали проявлять лояльности к России и Белоруссии на фоне масштабного энергокризиса, заявил известный российский политолог Евгений Сатановский в эфире «Вести ФМ».

Эксперт отметил, что Польша и Литва нарастили экономическое партнерство с Москвой и Минском в деревообрабатывающей сфере, несмотря на сложные политические отношения между сторонами. Государства сумели отбросить в сторону прошлые разногласия и сконцентрировать усилия на финансовом сотрудничестве в условиях энергокризиса.

Евгений Сатановский уверен, что другим европейским странам необходимо взять пример с Польши и Литвы, восстановив партнерские отношения с Россией в энергетическом направлении. В частности, «отрезвление европейцев» должно начаться с сертификации «Северного потока — 2». Это может спасти Европейский союз от энергокризиса на фоне приближающейся зимы.

Федеральное агентство новостей /

«Они хотят, чтобы «Северный поток — 2» был сертифицирован не раньше весны. Ваше право — на дворе октябрь. Можете сертифицировать, сколько хотите. Можете вообще не сертифицировать», — заключил политолог, предупреждая Европу о возможных последствиях затягивания вопроса.

Как стало известно ранее, экономист Ксавье Вивес объяснил причины энергокризиса в Европе. По его словам, Брюссель начинает решать проблемы, когда приближается к катастрофе.

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газ кризис европа сатановский энергетика
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