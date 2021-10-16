Глава МИД Турции получил приглашение на международную конференцию в Ливии

Триполи, 16 октября. Министр иностранных дел переходного Правительства национального единства Ливии Наджла Мангуш пригласила коллегу из Турции Мевлюта Чавушоглу на международную конференцию по стабильности в североафриканском государстве. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заседание зарубежных политиков, как ожидается, пройдет 21 октября в Триполи. Следующая сессия запланирована в ноябре и состоится в Париже.

Наджла Мангуш пригласила Мевлюта Чавушоглу во время встречи в Анкаре. Стороны обсудили двусторонние отношения между странами, методы их поддержки и укрепления, а также продолжающуюся подготовку к проведению инициативы по обеспечению стабильности в Ливии.

المنقوش تدعو نظيرها التركي للمشاركة في مؤتمر استقرار #ليبيا. #المرصد https://t.co/G6rxD3YLld — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 16, 2021

Участники международной конференции по Ливии планируют рассмотреть ряд вопросов, касающихся безопасности в стране. В первую очередь разработанный Совместным военным комитетом «5+5» план действий по выводу иностранных войск и наемников. Также делегаты изучат проблемы, с которыми сталкивается переходное правительство при подготовке к президентским и парламентским выборам.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил со спецпосланником Генсека ООН Яном Кубишем предстоящую сессию в Триполи. Стороны выразили поддержку ПНЕ на пути к мирной жизни.