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Польша предложила ЕС разработать новые антироссийские санкции

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:53
Политика
Польша предложила ЕС разработать новые антироссийские санкции
pixabay.com

Варшава, 16 октября. Европейский союз должен разработать новые санкции против России на фоне «агрессивных» действий Москвы. С таким предложением выступили в Польском институте международных исследований.

По мнению представителей учреждения, самыми эффективными могли бы стать рестрикции в энергетической и банковской сферах.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — сказано в документе.

Поляки также посоветовали Брюсселю усилить «поддержку» российского гражданского общества через соцсети и дипломатические каналы.

Как стало известно ранее, десять россиян попали под санкции ЕС по химоружию. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года.

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