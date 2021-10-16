Польша предложила ЕС разработать новые антироссийские санкции

Варшава, 16 октября. Европейский союз должен разработать новые санкции против России на фоне «агрессивных» действий Москвы. С таким предложением выступили в Польском институте международных исследований.

По мнению представителей учреждения, самыми эффективными могли бы стать рестрикции в энергетической и банковской сферах.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и соседних с ними территорий, ЕС должен разработать варианты ответных мер в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — сказано в документе.

Поляки также посоветовали Брюсселю усилить «поддержку» российского гражданского общества через соцсети и дипломатические каналы.

Как стало известно ранее, десять россиян попали под санкции ЕС по химоружию. Ограничительные меры будут действовать до 16 октября 2022 года.