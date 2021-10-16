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Роза Сябитова рассказала о ситуации с шоу «Давай поженимся!» после госпитализации Гузеевой
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о ситуации с шоу «Давай поженимся!» после госпитализации Гузеевой
пресс-служба первого канала

Москва, 16 октября. Главная телесваха страны Роза Сябитова рассказала, как обстоят дела со съемками шоу «Давай поженимся!» после госпитализации ведущей и актрисы Ларисы Гузеевой. Команда передачи не знает, когда возобновит работу над новыми выпусками.

Звезда фильма «Жестокий романс» попала в больницу в Коммунарке в конце сентября. При госпитализации тесты подтвердили, что у знаменитости коронавирус, однако последующие анализы на COVID-19 давали отрицательный результат.

Судя по словам Сябитовой, из-за госпитализации ее коллеги съемки «Давай поженимся!» застопорились. Сваха отметила в беседе с Teleprogramma.pro, что не может говорить на эту тему, поскольку сама не в курсе деталей.

«Мы ждем отмашки. Ждем, когда Лариса выздоровеет, и все будет хорошо. Просто ждем. У нас состояние ожидания», — заявила телеведущая.

Гузеева недавно выходила на связь с поклонниками прямо из больницы. Актриса отметила, что не ценила своего счастья, когда была здорова, а также призвала подписчиков в Instagram беречь себя. Коллеги пожелали телеведущей скорейшего выздоровления.

Муж артистки, ресторатор Игорь Бухаров отмечал, что уговаривал супругу пройти вакцинацию от коронавируса, но она категорически отказалась. По мнению бизнесмена, болезнь Гузеевой стала результатом этого решения.

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сябитова гузеева давай поженимся
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