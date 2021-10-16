Политолог Друзь прокомментировал посмертное присвоение звания Героя Украины депутату Червоному

Посмертное награждение официальным Киевом Василия Червоного, много раз в жизни отказывавшегося от своих идеалов и товарищей, было бы глубоко символично. Об этом ФАН рассказал эксперт по Украине Игорь Друзь.

Ранее Верховная рада проголосовала за обращение к президенту о присвоении Василию Червонию звания Героя Украины посмертно. Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп из Ровно Соломия Бобровская. «За» проголосовали 295 народных депутатов.

Общественный деятель Игорь Друзь обратил внимание, что Червоний был комсомольцем, украинским националистом, называл себя христианином и состоял в языческой секте.

«Василий Червоний был примечательным персонажем украинского политического театра. Это националист из Ровно, который начал бороться за «незалежность» в канун распада СССР. Интересно, что до этого он был ярым комсомольским активистом. В 90-е этот общественник вступил в партию националистов «Рух», лидером которой был ныне покойный Вячеслав Черновол. Когда руководитель «Руха» стал неугоден властям, Червоний лично организовал раскол партии и выбросил вещи своего наставника из офиса», — заметил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Друзь уточнил, что никогда не принимал националистических взглядов Черновола, но заметил: в отличие от Червоного, тот был в своих поступках последовательным и достаточно честным человеком.

«Еще Черновол назвал Червоного «продажным». Депутатом Верховной рады Украины Червоний был избран в 1994 году, став председателем фракции Украинской народной партии. Он устраивал погромы православных храмов. Червоний со своей бандой захватывал помещения украинских церквей Московского патриархата, выгонял верующих и отдавал захваченные здания раскольникам ПЦУ, которые противопоставили себя православной церкви и пошли на сближение с униатами. При этом сам он вступил в неоязыческую секту. В 2009 году депутат Червоний пообещал, что сорвет визит на Украину Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он заявил, что российский патриарх въедет в Ровненскую область разве что через его труп. Червоний много раз лгал украинским избирателям, но в тот раз сказал правду. Через пару дней он отправился на рыбалку, его убило молнией», — рассказал политолог.

Собеседник ФАН добавил, что посмертно наградить Червоного националисты требовали еще при экс-президенте Викторе Ющенко. Он высказал мнение, что присвоение главой страны Владимиром Зеленским звания Героя Украины будет логичным, так как киевские власти напоминают этого человека. По словам Друзя, многие представители политической элиты страны не раз предавали своих, они беспринципны, боятся и ненавидят Россию.

Ранее ФАН рассказал, для чего диверсионная группа Украины похитила наблюдателя, представителя ЛНР в СЦКК. Эксперты Деян Берич и Юлия Витязева заявили, что подобными провокациями власти разрушенной страны пытаются укрепить свое положение.