Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:56
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Аналитик Лукас Лейрос посоветовал Европе покупать больше российского газа

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:33
Политика
Аналитик Лукас Лейрос посоветовал Европе покупать больше российского газа
ФБА «Экономика сегодня»

Рио-де-Жанейро, 16 октября. Европейские страны могут оказаться в сложной ситуации на фоне энергокризиса, который спровоцировали США своей русофобской политикой, считает бразильский эксперт по международному праву, научный сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейрос.

Сейчас Европа вынуждена импортировать около 90% используемого газа. Этот факт обостряет ситуацию в регионе. В результате энергетического кризиса могут пострадать не только экономические направления, но и рядовые европейские потребители, столкнувшись с повышением тарифов, передает «ПолитРоссия».

Бразильский аналитик отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов. Этот факт делает Москву основным стратегическим партнером Брюсселя в этой сложной ситуации.

«Действительно, чем больше российского газа будут покупать государства Евросоюза, тем быстрее закончится энергетический кризис», — уверен эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время подобное сотрудничество не устраивает Соединенные Штаты, которые своими действиями усугубляют энергокризис в преддверии зимы. Давление со стороны американцев ставит страны ЕС перед сложным выбором.

«Странам ЕС придется выбирать между пассивным принятием голословных обвинений Вашингтона и сотрудничеством с единственной страной, которая может решить энергетическую проблему», — заключил Лейрос.

Как стало известно ранее, испанский экономист Ксавье Вивес объяснил причины энергокризиса в Европе. По его словам, Брюссель, как правило, начинает решать проблемы, когда приближается к катастрофе.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Аналитик Лукас Лейрос посоветовал Европе покупать больше российского газа
сша газ кризис европа
Комментировать