Рио-де-Жанейро, 16 октября. Европейские страны могут оказаться в сложной ситуации на фоне энергокризиса, который спровоцировали США своей русофобской политикой, считает бразильский эксперт по международному праву, научный сотрудник Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейрос.

Сейчас Европа вынуждена импортировать около 90% используемого газа. Этот факт обостряет ситуацию в регионе. В результате энергетического кризиса могут пострадать не только экономические направления, но и рядовые европейские потребители, столкнувшись с повышением тарифов, передает «ПолитРоссия».

Бразильский аналитик отметил, что Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов. Этот факт делает Москву основным стратегическим партнером Брюсселя в этой сложной ситуации.

«Действительно, чем больше российского газа будут покупать государства Евросоюза, тем быстрее закончится энергетический кризис», — уверен эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

В то же время подобное сотрудничество не устраивает Соединенные Штаты, которые своими действиями усугубляют энергокризис в преддверии зимы. Давление со стороны американцев ставит страны ЕС перед сложным выбором.

«Странам ЕС придется выбирать между пассивным принятием голословных обвинений Вашингтона и сотрудничеством с единственной страной, которая может решить энергетическую проблему», — заключил Лейрос.

Как стало известно ранее, испанский экономист Ксавье Вивес объяснил причины энергокризиса в Европе. По его словам, Брюссель, как правило, начинает решать проблемы, когда приближается к катастрофе.