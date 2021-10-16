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Парламентарий Гемпель анонсировал визит немецких делегаций в Крым

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:26
Политика
Парламентарий Гемпель анонсировал визит немецких делегаций в Крым
crimea.gov.ru  /  Государственный совет республики Крым

Симферополь, 16 октября. Делегации из Германии посетят республику в октябре и ноябре, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Группа делегатов из Хайдельберга прибудет с ознакомительным визитом в Крым в конце октября, отметил парламентарий. По его словам, немцы посетят Симферополь в рамках развития побратимских связей между двумя городами.

«В рамках визита планируется встреча в администрации Симферополя», — уточнил Гемпель.

Еще одна делегация из Германии собирается прибыть на полуостров в ноябре. Визит ожидается в рамках проекта «Детская дипломатия».

Крымские политики и дипломаты неоднократно приглашали иностранных коллег и глав государств посетить республику. Недавно Гемпель заявил, что жители полуострова готовы оказать радушный прием британской королевской семье.

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Все новости / Политика / Парламентарий Гемпель анонсировал визит немецких делегаций в Крым
крым германия гемпель
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