Контр-адмирал Хмыров назвал выходку эсминца ВМС США в Японском море провокацией

Москва, 16 октября. Инцидент с участием эсминца ВМС США USS Chafee в Японском море вполне укладывается в реалии сегодняшней дипломатии, и расценивать его стоит исключительно как провокацию, о чем заявил контр-адмирал в отставке Всеволод Хмыров.

В пятницу, 16 октября, Минобороны РФ сообщило, что большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение российской границы эсминцем ВМС США USS Chafee в акватории Японского моря. Его экипаж проигнорировал предупреждение российских военных, чем вынудил «Адмирала Трибуца» отправиться на вытеснение нарушителя. В военном ведомстве отметили, что действия американского корабля нарушали международные правила предупреждения столкновения судов в море.

«Газета.ру» обсудила с Героем России, контр-адмиралом в отставке Всеволодом Хмыровым, как следует расценивать действия эсминца. Собеседник издания отметил, что экипаж Chafee пошел на явную провокацию.

«То, что эти провокации периодически по всем морям наблюдаются — это характеристика особенностей сегодняшней дипломатии. Поскольку флот в мирное время является демонстрацией силы флага в ответственных зонах государства», — объяснил контр-адмирал.

Он отметил, что действия Chafee следует рассматривать еще и как потенциально опасное маневрирование, поскольку он сменил курс только из-за угрозы столкновения с «Адмиралом Трибуцем».

Позже командование ВМС США озвучило свою версию событий и заявило, что никаких границ их корабль якобы не нарушал, а действия его экипажа носили «профессиональный характер».