Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:56
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Европа открыла отопительный сезон с минимальными запасами газа в ПХГ

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:25
Экономика
Европа открыла отопительный сезон с минимальными запасами газа в ПХГ
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 16 октября. Европейские страны начали откачивать газ из подземных хранилищ (ПХГ) быстрее, чем закачивать. Такая тенденция сохраняется уже три дня. Это означает, что отопительный сезон начался, однако уровень запасов рекордно низок, сообщает «Интерфакс».

Хранилища заполнены на 77,04%, то есть более чем на 14 пунктов ниже среднего значения на прошедшие пять лет. Государства Евросоюза могут рассчитывать, что этого хватит для беспроблемного преодоления мягкой зимы. И все же указанных объемов может не хватить для достижения максимальной эффективности.

Газохранилища ЕС не смогут гибко реагировать на значительные снижения температуры. Европа использует российский газ преимущественно для отопления, поэтому именно холода будут провоцировать пиковое потребление.

Россия готовится выйти на рекордный объем экспорта голубого топлива, заявил ранее президент Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя». Также страна готова обсуждать дополнительные поставки, цитирует его «ФедералПресс».

В свою очередь вице-премьер Александр Новак подтвердил, что сверхвысокие цены на газ в Европе связаны не с дефицитом предложения, а именно с низким уровнем в хранилищах.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Европа открыла отопительный сезон с минимальными запасами газа в ПХГ
отопительный сезон газ европа топливо пхг запасы газа газохранилища газовый кризис
Комментировать