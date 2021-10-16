Европа открыла отопительный сезон с минимальными запасами газа в ПХГ

Берлин, 16 октября. Европейские страны начали откачивать газ из подземных хранилищ (ПХГ) быстрее, чем закачивать. Такая тенденция сохраняется уже три дня. Это означает, что отопительный сезон начался, однако уровень запасов рекордно низок, сообщает «Интерфакс».

Хранилища заполнены на 77,04%, то есть более чем на 14 пунктов ниже среднего значения на прошедшие пять лет. Государства Евросоюза могут рассчитывать, что этого хватит для беспроблемного преодоления мягкой зимы. И все же указанных объемов может не хватить для достижения максимальной эффективности.

Газохранилища ЕС не смогут гибко реагировать на значительные снижения температуры. Европа использует российский газ преимущественно для отопления, поэтому именно холода будут провоцировать пиковое потребление.

Россия готовится выйти на рекордный объем экспорта голубого топлива, заявил ранее президент Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя». Также страна готова обсуждать дополнительные поставки, цитирует его «ФедералПресс».

В свою очередь вице-премьер Александр Новак подтвердил, что сверхвысокие цены на газ в Европе связаны не с дефицитом предложения, а именно с низким уровнем в хранилищах.