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Лидер большинства пытается наладить сотрудничество с оппонентами в парламенте Ирака
Весь мир
Лидер большинства пытается наладить сотрудничество с оппонентами в парламенте Ирака
Федеральное агентство новостей  /  Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Багдад, 16 октября. Политик и шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр, чей блок получил большинство мест в парламенте по итогам прошедших на прошлой неделе досрочных выборов, начал формирование переговорной группы для налаживания сотрудничества с другими политическими партиями.

Эта задача возложена на четверых его высокопоставленных последователей — Хасана аль-Этари, Нассера ар-Рубаи, Набиля ат-Тарфи и Хакима аз-Замили. Соответствующий указ глава блока подписал 14 октября и направил извещение об этом другим фракциям в парламенте. Как сообщается, политик намерен сформировать коалицию только с теми партиями, которые заняли лидирующие позиции по итогам голосования, чтобы впоследствии получить перевес на первой сессии правительства.

Блок «садристов» по предварительным подсчетам набрал 73 места в парламенте из 329. На второй позиции – партия «Такаддум» (41 мест), которую возглавляет действующий спикер Совета представителей Мухаммад аль-Халбуси. За ними следует «Государство закона» экс-премьера страны Нури аль-Малики (37 мест). Ожидается, что еще 32 мандата получат курдские политики. Поддерживаемый Ираном военизированный блок ФАТХ под руководством Хади аль-Амири, к которому относится большое число местных шиитских вооруженных формирований, набрал всего 17 мест, что ряд СМИ расценили как ослабление позиций Исламской Республики в Ираке.

Федеральное агентство новостей /

Противовес Ас-Садру

Как полагают некоторые эксперты, Аль-Амири, Аль-Малики и ряд других партийных лидеров, являющихся союзниками Тегерана, могут попытаться сформировать коалицию, которая сможет противопоставить себя «садристам». Стоит отметить, что Муктада ас-Садр приверженец радикальных взглядов и ярый противник иностранного вмешательства (в том числе иранского) во внутренние дела государства. Политик пользуется широким признанием со стороны не только шиитов, но и суннитов за свой вклад в борьбу с присутствием США, а также стремление ограничить влияние Исламской Республики, не допустив превращения Ирака в ее плацдарм.

В частности, подконтрольные ему вооруженные формирования, известные как «Армия Махди», неоднократно устраивали выступления и мятежи в некоторых городах страны, добиваясь уступок со стороны Вашингтона и его марионеточного правительства в Багдаде.

Федеральное агентство новостей /

Также население активно поддерживает идеи и программы Ас-Садра по борьбе с коррупцией, являющейся одной из самых острых внутригосударственных проблем. По указанным причинам, укрепление позиций его сторонников в парламенте невыгодно ни Вашингтону, ни Тегерану, которые будут активно препятствовать продвижению идей «садристов». Иран уже отреагировал на результаты выборов, заявив о близости Ас-Садра к Эр-Рияду, которая не позволит Ираку нормально выстраивать отношения с Исламской Республикой.

Итоги выборов

В частности, несколько шиитских партий, в первую очередь ФАТХ, а также ряд независимых кандидатов уже оспаривают предварительные результаты ручного подсчета бюллетеней, продолжающегося до сих пор. Затем итоги будут сопоставлены с данными электронного голосования и объявлены официально. Дата окончания этого процесса пока остается неизвестной.

Досрочные парламентские выборы в Ираке, состоявшиеся 10 октября, характеризовались крайне низкой явкой на уровне 41%, что свидетельствует о недоверии населения к действующей власти и политической системе в целом.

Изначально мероприятие планировалось на май 2022 года, однако из-за массовых беспорядков и антиправительственных демонстраций в 2019-м руководство страны пошло на уступки и обязалось провести голосование раньше. На фоне множества подозрений в грядущих махинациях, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел широкую кампанию по обеспечению прозрачности выборов и противодействию нарушениям, попросив присутствия международных наблюдателей. Тем не менее многие критики сочли предпринятые им меры недостаточными и скептически отнеслись к возможности честного голосования.

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выборы ирак парламент муктада ас-садр
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