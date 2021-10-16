Лидер большинства пытается наладить сотрудничество с оппонентами в парламенте Ирака

Багдад, 16 октября. Политик и шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр, чей блок получил большинство мест в парламенте по итогам прошедших на прошлой неделе досрочных выборов, начал формирование переговорной группы для налаживания сотрудничества с другими политическими партиями.

Эта задача возложена на четверых его высокопоставленных последователей — Хасана аль-Этари, Нассера ар-Рубаи, Набиля ат-Тарфи и Хакима аз-Замили. Соответствующий указ глава блока подписал 14 октября и направил извещение об этом другим фракциям в парламенте. Как сообщается, политик намерен сформировать коалицию только с теми партиями, которые заняли лидирующие позиции по итогам голосования, чтобы впоследствии получить перевес на первой сессии правительства.

Iraq’s Al Sadr picks team to lead talks with other parties https://t.co/XfPs0befkW przez @TheNationalNews — arpinow13 (@arpinow13) October 14, 2021

Блок «садристов» по предварительным подсчетам набрал 73 места в парламенте из 329. На второй позиции – партия «Такаддум» (41 мест), которую возглавляет действующий спикер Совета представителей Мухаммад аль-Халбуси. За ними следует «Государство закона» экс-премьера страны Нури аль-Малики (37 мест). Ожидается, что еще 32 мандата получат курдские политики. Поддерживаемый Ираном военизированный блок ФАТХ под руководством Хади аль-Амири, к которому относится большое число местных шиитских вооруженных формирований, набрал всего 17 мест, что ряд СМИ расценили как ослабление позиций Исламской Республики в Ираке.

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Противовес Ас-Садру

Как полагают некоторые эксперты, Аль-Амири, Аль-Малики и ряд других партийных лидеров, являющихся союзниками Тегерана, могут попытаться сформировать коалицию, которая сможет противопоставить себя «садристам». Стоит отметить, что Муктада ас-Садр приверженец радикальных взглядов и ярый противник иностранного вмешательства (в том числе иранского) во внутренние дела государства. Политик пользуется широким признанием со стороны не только шиитов, но и суннитов за свой вклад в борьбу с присутствием США, а также стремление ограничить влияние Исламской Республики, не допустив превращения Ирака в ее плацдарм.

"His motivations are nationalistic and ethnic and he is closer to Arab countries. Saudi Arabia has also aided Sadr movement financially. Given that Sadr has no standing in Najaf seminary...#Iran’s relationship with #Iraq will not improve in the future.” https://t.co/ujs1hmNF8s — Mohammad Ali Shabani (@mashabani) October 15, 2021

В частности, подконтрольные ему вооруженные формирования, известные как «Армия Махди», неоднократно устраивали выступления и мятежи в некоторых городах страны, добиваясь уступок со стороны Вашингтона и его марионеточного правительства в Багдаде.

Федеральное агентство новостей /

Также население активно поддерживает идеи и программы Ас-Садра по борьбе с коррупцией, являющейся одной из самых острых внутригосударственных проблем. По указанным причинам, укрепление позиций его сторонников в парламенте невыгодно ни Вашингтону, ни Тегерану, которые будут активно препятствовать продвижению идей «садристов». Иран уже отреагировал на результаты выборов, заявив о близости Ас-Садра к Эр-Рияду, которая не позволит Ираку нормально выстраивать отношения с Исламской Республикой.

Итоги выборов

В частности, несколько шиитских партий, в первую очередь ФАТХ, а также ряд независимых кандидатов уже оспаривают предварительные результаты ручного подсчета бюллетеней, продолжающегося до сих пор. Затем итоги будут сопоставлены с данными электронного голосования и объявлены официально. Дата окончания этого процесса пока остается неизвестной.

Voter turnout in #Iraq's elections this week came to a mere 41% - a record low in the post-Saddam era. Observers say the low turnout signals widespread #distrust for the country's political #establishment. pic.twitter.com/M2Idwng5ZN — ANews (@anews) October 12, 2021

Досрочные парламентские выборы в Ираке, состоявшиеся 10 октября, характеризовались крайне низкой явкой на уровне 41%, что свидетельствует о недоверии населения к действующей власти и политической системе в целом.

Изначально мероприятие планировалось на май 2022 года, однако из-за массовых беспорядков и антиправительственных демонстраций в 2019-м руководство страны пошло на уступки и обязалось провести голосование раньше. На фоне множества подозрений в грядущих махинациях, премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми провел широкую кампанию по обеспечению прозрачности выборов и противодействию нарушениям, попросив присутствия международных наблюдателей. Тем не менее многие критики сочли предпринятые им меры недостаточными и скептически отнеслись к возможности честного голосования.