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Бывшая коллега Валерия Леонтьева вспомнила о его поведении при пожаре в самолете
Шоу-бизнес
Бывшая коллега Валерия Леонтьева вспомнила о его поведении при пожаре в самолете
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 16 октября. Знаменитый певец Валерий Леонтьев умеет сохранять спокойствие даже в экстремальной ситуации. Об одном из таких случаев рассказала бывшая коллега артиста по сцене, экс-солистка шоу-балета «Опасные связи» Ольга Ломова.

Женщина вспомнила, как ей довелось оказаться вместе с Леонтьевым в пугающей ситуации на борту самолета. Во время полета у воздушного судна загорелось крыло, при этом исполнитель хита «Казанова» удивил окружающих невозмутимостью.

«Паника началась, все начали сходить с ума. Валера сидел, уткнулся в книгу. Сидел читал, как камень застывший», — поделилась артистка с Пятым каналом.

По словам Ломовой, в тот момент певец был похож на вождя, демонстрирующего окружающим пример поведения в экстремальных ситуациях. Точно так же артист относится к болезням. Экс-коллега Леонтьева отметила, что его нельзя назвать паникером. Даже если внутри исполнителя беспокоят какие-то переживания, он никогда не демонстрирует этого окружающим.

В начале недели в СМИ появились сообщения о госпитализации Валерия Леонтьева с коронавирусом. Продюсер Игорь Крутой говорил, что у певца нет осложнений, поскольку он прошел вакцинацию. После обследования медики отправили 72-летнего артиста лечиться домой, так как на КТ не было выявлено признаков пневмонии.

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