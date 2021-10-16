Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:55
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Юрист Прокофьев объяснил россиянам условия возврата денег за ремонт в новостройке

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:06
Экономика
Юрист Прокофьев объяснил россиянам условия возврата денег за ремонт в новостройке
pixabay.com

Москва, 16 октября. Россияне имеют право на налоговый вычет при покупке новой квартиры без ремонта. Его размер составляет 13% от суммы расходов на отделочные работы с учетом имущественного лимита, рассказал заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Гражданам необходимо доказать, что в жилом помещении изначально не было ремонта. Для этого они должны проследить, чтобы застройщик внес в договор отдельный пункт.

«Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у заказчика», — цитирует Прокофьева РИА Недвижимость.

Если же застройщик провел какие-то работы, нужно их точно описать и подтвердить. Для возврата денег учитывается стоимость ремонта включая лимит на имущественный вычет. Общая сумма не может превышать 2 млн рублей, однако при условии приобретения квартиры в браке супруги могут увеличить компенсацию вдвое, уточняет «ФедералПресс».

Жителям России ранее напомнили о праве получить социальный налоговый вычет за лекарства, купленные по назначению врача. Подробности сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Юрист Прокофьев объяснил россиянам условия возврата денег за ремонт в новостройке
жилье ремонт квартиры новостройки налоговый вычет
Комментировать