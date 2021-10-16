Юрист Прокофьев объяснил россиянам условия возврата денег за ремонт в новостройке

Москва, 16 октября. Россияне имеют право на налоговый вычет при покупке новой квартиры без ремонта. Его размер составляет 13% от суммы расходов на отделочные работы с учетом имущественного лимита, рассказал заместитель председателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

Гражданам необходимо доказать, что в жилом помещении изначально не было ремонта. Для этого они должны проследить, чтобы застройщик внес в договор отдельный пункт.

«Вычет положен всем категориям лиц, купившим квартиру в новостройке без отделки напрямую у заказчика», — цитирует Прокофьева РИА Недвижимость.

Если же застройщик провел какие-то работы, нужно их точно описать и подтвердить. Для возврата денег учитывается стоимость ремонта включая лимит на имущественный вычет. Общая сумма не может превышать 2 млн рублей, однако при условии приобретения квартиры в браке супруги могут увеличить компенсацию вдвое, уточняет «ФедералПресс».

Жителям России ранее напомнили о праве получить социальный налоговый вычет за лекарства, купленные по назначению врача. Подробности сообщила адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.