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Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в модуле «Звезда»
Технологии
Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в модуле «Звезда»
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 16 октября. Ночью на Международной космической станции произошел сбой в системе управления модуля «Звезда». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа МКС с Землей.

После сбоя сработала сирена, которая разбудила членов экипаж Международной космической станции. Космонавты связались с подмосковным Центром управления полетами, чтобы проинформировать наземных специалистов о ситуации на МКС.

«У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

По его словам, оповещение сработало из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления модуля «Звезда».

Ранее стало известно, что 15 октября Международная космическая станция временно потеряла ориентацию в пространстве. Позднее штатное положение станции было восстановлено с помощью двигателей, которыми оснащен российский сегмент МКС, передает RT.

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мкс звезда сирена
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