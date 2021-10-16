Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в модуле «Звезда»

Москва, 16 октября. Ночью на Международной космической станции произошел сбой в системе управления модуля «Звезда». Об этом свидетельствуют переговоры экипажа МКС с Землей.

После сбоя сработала сирена, которая разбудила членов экипаж Международной космической станции. Космонавты связались с подмосковным Центром управления полетами, чтобы проинформировать наземных специалистов о ситуации на МКС.

«У нас сейчас сработало оповещение <…> Через секунду снялось. Но была сирена по станции», — сказал космонавт Антон Шкаплеров.

По его словам, оповещение сработало из-за временного пропадания готовности навигационного обеспечения в системе управления модуля «Звезда».

Ранее стало известно, что 15 октября Международная космическая станция временно потеряла ориентацию в пространстве. Позднее штатное положение станции было восстановлено с помощью двигателей, которыми оснащен российский сегмент МКС, передает RT.