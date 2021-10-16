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Военные ЦВО направили машины-амфибии «Синие птицы» в район посадки корабля «Союз»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 10:02
Армия
Военные ЦВО направили машины-амфибии «Синие птицы» в район посадки корабля «Союз»
Pr Scr Роскосмос

Москва, 16 октября. Машины-амфибии «Синие птицы» Центрального военного округа выдвинулись в район посадки корабля «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту. Об этом сообщили в пресс-службе ЦВО.

Поисково-спасательные автомобили ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» выехали из казахстанских городов Жезказган и Каралык. Военные доставят к месту посадки корабля бригаду медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов.

Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 солдат, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники.

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цво союз киноэкипаж синие птицы
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