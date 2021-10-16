Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:55
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева «вызовом» для Европы
Политика
Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева «вызовом» для Европы
wikimedia.org / Администрация президента Украины / CC BY 4.0

Киев, 16 октября. Германия должна была на официальном уровне отреагировать на статью зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, однако ничего подобного не произошло, посетовал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Дмитрий Медведев 11 октября обнародовал статью, посвященную отношениям Москвы и Киева. По мнению политика, сейчас бессмысленно устанавливать контакты с действующим украинским руководством.

«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления», — возмутился Данилов на телевидении.

Секретарь СНБО добавил, что в материале Медведева говорится о нацистской Германии и СС, а это «вызов» для всей Европы.

Как стало известно ранее, Медведев усомнился в вероятности членства Украины в ЕС и НАТО. По его словам, надежды Киев прозрачны «по вполне очевидным причинам».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева «вызовом» для Европы
украина медведев германия статья
Комментировать