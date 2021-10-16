Секретарь СНБО Украины назвал статью Медведева «вызовом» для Европы

Киев, 16 октября. Германия должна была на официальном уровне отреагировать на статью зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, однако ничего подобного не произошло, посетовал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Дмитрий Медведев 11 октября обнародовал статью, посвященную отношениям Москвы и Киева. По мнению политика, сейчас бессмысленно устанавливать контакты с действующим украинским руководством.

«Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере, на официальном уровне, должны были бы сделать определенные заявления», — возмутился Данилов на телевидении.

Секретарь СНБО добавил, что в материале Медведева говорится о нацистской Германии и СС, а это «вызов» для всей Европы.

Как стало известно ранее, Медведев усомнился в вероятности членства Украины в ЕС и НАТО. По его словам, надежды Киев прозрачны «по вполне очевидным причинам».