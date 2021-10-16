«Этот день в истории». Что произошло 16 октября, праздники, факты, люди

16 октября отмечается Международный день хлеба. В этот день была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая и по сей день занимается борьбой с голодом и решением проблем сельского хозяйства. Сегодня проводятся встречи кулинаров и пекарей, а также выставки хлебобулочной продукции

Кроме того, сегодня празднуется Всемирный день анестезии. В 1846 году в этот день впервые была проведена операция с использованием наркоза. Американец Уильям Мортон ввел в организм пациента диэтиловый эфир и успешно удалил подчелюстную опухоль. С профессиональным праздником сегодня можно поздравить анестезиологов и будущих врачей — студентов медвузов.

В Международный день босса работники поздравляют начальников и благодарят их за честность и справедливость. Праздник придумала Патриция Бэйз Хароски из города Чикаго в 1958 году. В качестве даты девушка выбрала день рождения своего отца, у которого работала секретарем. Сейчас День босса отмечается во многих странах, в том числе в США, Канаде, Австралии и России

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».