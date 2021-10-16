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Лента
16 октября 11:55
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
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Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
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19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
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Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
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Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
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«Этот день в истории». Что произошло 16 октября, праздники, факты, люди
Общество

16 октября отмечается Международный день хлеба. В этот день была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая и по сей день занимается борьбой с голодом и решением проблем сельского хозяйства. Сегодня проводятся встречи кулинаров и пекарей, а также выставки хлебобулочной продукции

Кроме того, сегодня празднуется Всемирный день анестезии. В 1846 году в этот день впервые была проведена операция с использованием наркоза. Американец Уильям Мортон ввел в организм пациента диэтиловый эфир и успешно удалил подчелюстную опухоль. С профессиональным праздником сегодня можно поздравить анестезиологов и будущих врачей — студентов медвузов.

В Международный день босса работники поздравляют начальников и благодарят их за честность и справедливость. Праздник придумала Патриция Бэйз Хароски из города Чикаго в 1958 году. В качестве даты девушка выбрала день рождения своего отца, у которого работала секретарем. Сейчас День босса отмечается во многих странах, в том числе в США, Канаде, Австралии и России

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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