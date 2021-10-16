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Сооснователь Rocksteady Studios показал первый скриншот из игры по «Отряду самоубийц»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 09:50
Общество
Сооснователь Rocksteady Studios показал первый скриншот из игры по «Отряду самоубийц»
Кадр из фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Лос-Анджелес, 16 октября. Креативный директор и сооснователь Rocksteady Studios Сефтон Хилл сделал небольшой сюрприз поклонникам компьютерных игр, ждущим выхода Suicide Squad: Kill The Justice League («Отряд самоубийц: Уничтожить Лигу справедливости»). Он показал первый скриншот с персонажами проекта.

Кадр из игры по «Отряду самоубийц» появился на странице Хилла в Twitter. Креативный директор опубликовал изображение в преддверии виртуальной выставки DC FanDome.

«Не могу дождаться, когда вы увидите больше из истории этих странных и замечательных негодяев, с которыми вы объединитесь в игре Suicide Squad», — написал Хилл.

На скриншоте представлены сразу несколько персонажей проекта: Харли Квинн, Кинг Шарк, Капитан Бумеранг и Дэдшот. Похоже, герои попали в лабораторию Лекса Лютора, поскольку позади отряда находится колба с его логотипом.

Напомним, в августе вышел второй фильм франшизы «Отряд самоубийц», режиссером которого выступил Джеймс Ганн. Студия Warner Bros. недавно показала неудачные дубли со съемок ленты.

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игра отряд самоубийц suicide squad
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