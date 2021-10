Сооснователь Rocksteady Studios показал первый скриншот из игры по «Отряду самоубийц»

Лос-Анджелес, 16 октября. Креативный директор и сооснователь Rocksteady Studios Сефтон Хилл сделал небольшой сюрприз поклонникам компьютерных игр, ждущим выхода Suicide Squad: Kill The Justice League («Отряд самоубийц: Уничтожить Лигу справедливости»). Он показал первый скриншот с персонажами проекта.

Кадр из игры по «Отряду самоубийц» появился на странице Хилла в Twitter. Креативный директор опубликовал изображение в преддверии виртуальной выставки DC FanDome.

На скриншоте представлены сразу несколько персонажей проекта: Харли Квинн, Кинг Шарк, Капитан Бумеранг и Дэдшот. Похоже, герои попали в лабораторию Лекса Лютора, поскольку позади отряда находится колба с его логотипом.

It’s very nearly time for #DCFanDome. Can't wait for you to see more of the story and the weird and wonderful reprobates you’ll be teaming up with in #SuicideSquadGame pic.twitter.com/28g3Pr6Cik