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Российские туристы назвали отдых в Египте настоящим адом
Общество
Российские туристы назвали отдых в Египте настоящим адом
pixabay.com

Каир, 16 октября. Восстановленное после шестилетнего перерыва авиасообщение с Египтом принесло российским туристам разочарование — качество отдыха в этой арабской стране стало значительно хуже, а цены взлетели до небес.

Туристы жалуются на сервис, некачественную еду и предвзятое отношение. Местные жители навязывают услуги, которые стоят невероятно дорого. Цены на сувениры, экскурсии и экзотические продукты запредельные, отмечают путешественники. При этом любого отдыхающего славянской внешности египтяне воспринимают как «кошелек на ножках».

«Египет показался мне просто адом, где абсолютно каждый пытается тебя обмануть , взять с тебя втридорога за отвратительный сервис, некачественную еду, ужасного качества товары», — цитирует слова одного туриста «Рамблер».

Туристы отметили, что с арабами стало сложно общаться, под конец отдыха это превращается в «непреодолимый гнев». Гиды предлагают экскурсии по завышенным ценам, поэтому опытные путешественники советуют проверять цены у других агентов.

pixabay.com / reesorts

Также туристам рекомендовали торговаться и оплачивать покупки и услуги без сдачи. Попытки приставать нужно пресекать угрозой вызвать полицию.

До 2015 года ситуация с туризмом в Египте была однозначно лучше, эта страна славилась курортами наравне с Турцией. Сейчас наблюдается дисбаланс — египтяне хотят получать большие деньги за гораздо худший сервис. Отели опустились до того, что угрожают туристам.

«На экскурсиях заставляли ехать, а тем, кто отказывался, говорили, что они нас запомнят. А потом у людей пропадали на пляже полотенца, за которые потом нужно было платить по 20 долларов», — пишут туристы после отдыха в Египте.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Акимова

Кроме того, некоторые отели сознательно не выполняют заявленные условия. В номерах не меняется белье, бесплатные рестораны закрыты, а шведский стол совсем не радует разнообразием. И все это по очень высоким ценам.

Ассоциация туроператоров России прогнозирует снижение цен на курортах Египта до 40%. С 9 ноября на курорты этой страны будут формироваться чартерные рейсы из многих городов РФ.

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