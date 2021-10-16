Российские теннисисты Карацев и Рублев вышли в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, 16 октября. Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублев стали финалистами турнира серии «Мастерс», который продолжается в США.

Аслан Карацев и Андрей Рублев победили немца Тима Пютца и Майкла Винуса из Новой Зеландии в полуфинальном матче парного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе с призовым фондом более 8,3 миллиона долларов. Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась победой россиян со счетом 6:3, 4:6, 10:5. Карацев и Рублев пять раз подали навылет, реализовали два брейк-пойнта из десяти и совершили всего одну двойную ошибку.

В финале российский дуэт сыграет с Джоном Пирсом из Австралии и словаком Филипом Полашеком. Решающая встреча «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится 17 октября.

Ранее лидер мужской сборной России по теннису Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля. Ежегодный турнир в Москве пройдет с 18 по 24 октября.