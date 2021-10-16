Пекин, 16 октября. Российская Федерация более жестко реагирует на политические манипуляции США, чем КНР, отметили журналисты китайского издания Sina.

Белый дом пытается выстраивать свою политику в отношении России по тому же принципу, что и с Китаем. Хитрая стратегия американцев предполагает сочетание конфронтации, конкуренции и сотрудничества. Белый дом готов взаимодействовать с оппонентами, если это ему выгодно, а также идти на конфликт, когда этого требуют интересы США. Подобная тактика похожа на политическое мошенничество, пишет «ПолитРоссия».

«Однако Россия действует зеркально: с одной стороны, она откликается на просьбы США о диалоге, а с другой — противодействует Вашингтону по принципу «око за око»», — отметили китайские аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Эксперты Sina констатировали тот факт, что Вашингтон не ожидал безжалостной позиции Москвы, в отличие от Пекина. Так Соединенные Штаты спровоцировали эффект бумеранга, и теперь Россия может обернуть коварную стратегию американцев против них самих, сказано в материале издания.

Как стало известно ранее, американский политолог Брайан Кларк ранее назвал две ошибки США, которые мешают восстановить отношения с Россией. Своим мнением эксперт поделился в статье для портала 19fortyfive.