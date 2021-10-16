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Китайские аналитики Sina назвали безжалостным противодействие России политике США
Политика
Китайские аналитики Sina назвали безжалостным противодействие России политике США
Федеральное агентство новостей

Пекин, 16 октября. Российская Федерация более жестко реагирует на политические манипуляции США, чем КНР, отметили журналисты китайского издания Sina.

Белый дом пытается выстраивать свою политику в отношении России по тому же принципу, что и с Китаем. Хитрая стратегия американцев предполагает сочетание конфронтации, конкуренции и сотрудничества. Белый дом готов взаимодействовать с оппонентами, если это ему выгодно, а также идти на конфликт, когда этого требуют интересы США. Подобная тактика похожа на политическое мошенничество, пишет «ПолитРоссия».

«Однако Россия действует зеркально: с одной стороны, она откликается на просьбы США о диалоге, а с другой — противодействует Вашингтону по принципу «око за око»», — отметили китайские аналитики.

Федеральное агентство новостей /

Эксперты Sina констатировали тот факт, что Вашингтон не ожидал безжалостной позиции Москвы, в отличие от Пекина. Так Соединенные Штаты спровоцировали эффект бумеранга, и теперь Россия может обернуть коварную стратегию американцев против них самих, сказано в материале издания.

Как стало известно ранее, американский политолог Брайан Кларк ранее назвал две ошибки США, которые мешают восстановить отношения с Россией. Своим мнением эксперт поделился в статье для портала 19fortyfive.

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