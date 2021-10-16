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Врачи диагностировали у Гузеевой 65% поражения легких пневмонией

  /   Обновлено: 16 октября 2021 09:39
Общество
Врачи диагностировали у Гузеевой 65% поражения легких пневмонией
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 16 октября. Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева по-прежнему находится в московской больнице. Врачи зафиксировали негативную динамику течения болезни, поражение легких пневмонией возросло до 65%.

При этом насыщение крови кислородом артистки пока в норме. Медики следят за состоянием Ларисы Гузеевой, о выписке пока речи не идет, передает Пятый канал. Несмотря на болезнь, ведущая программы «Давай поженимся!» не унывает. Она общается с поклонниками в соцсетях и просит беречь себя.

Звезда драмы «Жестокий романс» заболела несколько недель назад после поездки в Крым. В начале тест на коронавирус был положительным, после — отрицательным. У Гузеевой выявлено поражение легких второй степени.

Ранее супруг артистки, ресторатор Игорь Бухаров рассказал, что вся его семья вакцинировалась. Только Гузеева отказалась привиться, и это было большой ошибкой. Предприниматель с сожалением констатировал факт ее болезни, призвав коллег вовремя сделать прививку.

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больница гузеева коронавирус
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