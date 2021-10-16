Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 11:54
11:52
Происшествия
Работник албанского отеля рассказал, что россияне погибли спустя час после заселения
11:52
Общество
Суточный показатель смертности от COVID-19 в России впервые превысил тысячу человек
11:51
Весь мир
Ливийские силовики арестовали 15 египтян в Триполи
11:49
Армия
19FortyFive: маневренность российского истребителя Су-27 является проблемой для F-35
11:48
Экономика
Аналитик Бодрова указала на причину роста котировок биткоина
11:46
Экономика
Новак: внутренний спрос на газ в России установит новый рекорд
11:46
Общество
Власти Москвы анонсировали строительство 35 новых станций метро к концу 2024 года
11:46
Армия
Спасательная группа ЦВО встретит киноэкипаж «Союза» березовым соком
11:44
Происшествия
Возгорание торфа стало причиной режима ЧС в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге
11:44
Весь мир
Посол США в Ливии Ричард Норланд заявил о поддержке проведения выборов в стране
Все новости

Бритни Спирс раскритиковала систему правосудия США и захотела жить в другой стране
Шоу-бизнес
Бритни Спирс раскритиковала систему правосудия США и захотела жить в другой стране
instagram.com  /  @britneyspears

Лос-Анджелес, 16 октября. Американская певица Бритни Спирс крайне негативно отозвалась о системе правосудия США, заявив, что испытывает к ней отвращение. Поп-звезда пожелала жить в другой стране.

Исполнительница хита Toxic опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Мировая знаменитость поделилась с поклонниками переживаниями, с которыми ей приходится справляться после освобождения от опеки отца.

«Буду честной и скажу, что я очень долго ждала свободы, это произошло... И теперь мне страшно делать что-либо, потому что я боюсь допустить ошибку!!!» — пожаловалась Спирс.

По словам певицы, в течение многих лет ей говорили, что ее успехи обязательно закончатся, но этого никогда не происходило. Сейчас поп-звезда очень счастлива, однако многие вещи ее пугают. Как отметила Спирс, она не сделала ничего, чтобы испытать то, что ей пришлось пережить за последние 13 лет под опекой отца.

«Мне отвратительна система, и я хотела бы жить в другой стране!!!» — возмутилась исполнительница.

Знаменитость сопроводила текст фотографией большой рождественской ели. Она пояснила, что в этом году рано празднует Рождество, однако любой способ сделать жизнь веселее кажется ей хорошей идеей.

Ранее Бритни Спирс получила необычный подарок от своего возлюбленного Сэма Асгари. Избранник певицы преподнес ей щенка добермана.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Бритни Спирс раскритиковала систему правосудия США и захотела жить в другой стране
сша спирс певица
Комментировать