Бритни Спирс раскритиковала систему правосудия США и захотела жить в другой стране

Лос-Анджелес, 16 октября. Американская певица Бритни Спирс крайне негативно отозвалась о системе правосудия США, заявив, что испытывает к ней отвращение. Поп-звезда пожелала жить в другой стране.

Исполнительница хита Toxic опубликовала новый пост на своей странице в Instagram. Мировая знаменитость поделилась с поклонниками переживаниями, с которыми ей приходится справляться после освобождения от опеки отца.

«Буду честной и скажу, что я очень долго ждала свободы, это произошло... И теперь мне страшно делать что-либо, потому что я боюсь допустить ошибку!!!» — пожаловалась Спирс.

По словам певицы, в течение многих лет ей говорили, что ее успехи обязательно закончатся, но этого никогда не происходило. Сейчас поп-звезда очень счастлива, однако многие вещи ее пугают. Как отметила Спирс, она не сделала ничего, чтобы испытать то, что ей пришлось пережить за последние 13 лет под опекой отца.

«Мне отвратительна система, и я хотела бы жить в другой стране!!!» — возмутилась исполнительница.

Знаменитость сопроводила текст фотографией большой рождественской ели. Она пояснила, что в этом году рано празднует Рождество, однако любой способ сделать жизнь веселее кажется ей хорошей идеей.

Ранее Бритни Спирс получила необычный подарок от своего возлюбленного Сэма Асгари. Избранник певицы преподнес ей щенка добермана.