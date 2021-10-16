Сенатор Алексей Пушков высмеял неудачное высказывание Байдена о Латвии

Москва, 16 октября. Российский сенатор Алексей Пушков высмеял американского президента Джо Байдена, который публично унизил своих партнеров из Латвии.

Глава Белого дома выступал с речью по вопросу дошкольного образования в США. Приводя статистические данные, американский лидер с сожалением акцентировал внимание на том, что «даже в Латвии» больше детей проходят такую программу.

Алексей Пушков высмеял Байдена, отметив, что казус с президентом США превратился в настоящий мем.

«Выражение «даже в Латвии» («Еven in Latvia») — при этом выразительно поднимается вверх указательный палец с ударением на слово Латвия — становится мемом. С легкой руки (пресс-секретаря Белого дома. — Прим. ФАН) Джен Псаки и с тяжелой руки «самого» президента США. Отныне, надо полагать, и в Риге должны повторять, как верные союзники, вслед за главой США: «Даже у нас, в Латвии...» — написал сенатор в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, Байден допустил очередную глупую ошибку во время выступления. Политик назвал женщину-мэра Чикаго «мистером».