АТОР перечислила российским туристам правила въезда в Таиланд, Тунис и еще три страны

Москва, 16 октября. Россия открывает авиасообщение с рядом стран в ноябре. На официальном сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) появились правила въезда в эти государства.

Возможность отправиться в Таиланд, Иран, Тунис, Оман и Словению появится у российских туристов с 9 ноября. При въезде в Таиланд гражданам РФ нужно будет предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, медицинскую страховку не менее чем на 100 тыс. долларов и отрицательный результат теста на коронавирус.

От путешественников в Иране потребуют туристическую визу и отрицательный результат анализа на COVID-19. То же самое придется сделать при посещении Туниса. Аналогичные правила действуют в Омане, но по прибытии в государство нужно будет сдать дополнительный тест на коронавирус. Словения потребует от туристов сертификат о вакцинации «Спутником V» или справку о перенесенном не более чем полгода назад заболевании.

Россиянам не рекомендуется заранее покупать билеты в Таиланд, предупредила глава АТОР Майя Ломидзе. В период пандемии авиакомпании нередко продают билет по еще не открытым направлениям.