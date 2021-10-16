ВМС США озвучили свою версию инцидента с эсминцем Chafee в Японском море

Вашингтгон, 16 октября. Действия американского эсминца Chafee в Японском море полностью «соответствовали» международному праву. Такое утверждение содержится в заявлении пресс-службы Тихоокеанского флота ВМС США.

В ведомстве уверены, что эсминец Chafee якобы ничего не нарушал, а действия его экипажа носили «профессиональный характер». При этом в заявлении отмечается, что американские военные продолжат «летать, плавать и действовать» на тех территориях, где это позволяет международное право.

«Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер... Все время USS Chafee действовал в соответствии с международным правом и обычаями», — говорится в сообщении.

Напомним, 15 октября Минобороны РФ сообщило, что эсминец ВМС США Chafee предпринял попытку нарушить государственную границу России в Японском море. Американский эсминец приблизился к российским территориальным водам, после чего попытался пересечь границу. Действия эсминца Chafee были пресечены экипажем большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота ВМФ РФ «Адмирал Трибуц». Позднее военный атташе США был вызван в Минобороны РФ, где ему указали на непрофессионализм экипажа Chafee, передает RT.