Ростов-на-Дону, 16 октября. В донской столице во время тушения пожара погиб спасатель. Инцидент произошел накануне в здании заброшенного ресторана «Балканы».

Днем донское МЧС сообщило о задымлении и ликвидации возгорания на площади 30 кв метров. Однако поздно вечером в пятницу здание около бывшего ресторана оцепили, подтвердив гибель одного из огнеборцев.

Как пояснили источники ФАН в МЧС, гибель старшего пожарного 2 пожарно-спасательной части 2-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ростовской области сержанта внутренней службы Александра Шевченко произошла после того, как на него во время тушения пожара рухнула стена.

Главное управление МЧС России по Ростовской области выразило соболезнования родным и близким трагически погибшего.

«При исполнении служебного долга трагически погиб Александр Шевченко. Ему было 33 года. У него остались жена и дочь. МЧС России окажет всестороннюю помощь и поддержку родным погибшего сотрудника. Он был ответственным, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии», — выразил соболезнования Врио Главы МЧС России Александр Чуприян.

По решению Министерства погибший пожарный Александр Шевченко за проявленное мужество при исполнении служебных обязанностей будет представлен к награде (посмертно).

Ранее ФАН сообщал, что один человек пострадал в результате пожара, который произошел на газовой подстанции на улице Грина на юго-западе российской столицы. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на газовой подстанции на пересечении улиц Новобутовской и Грина. Площадь пожара 75 кв. метров. По последним данным, пожару предшествовал взрыв. Пламя охватило припаркованные рядом машины.