Политолог Кошкин: «Загнанная в тупик Украина привлекает внимание Запада через войну в Донбассе»

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в интервью ФАН рассказал, что заставляет Украину постоянно обострять обстановку в Донбассе.

В ходе рабочей поездки в Донецкую область в День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС). Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на данном участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья. Он также пообщался с военнослужащими и осмотрел условия несения службы. После этого лидер страны направился в Мариуполь, где произнес «пламенную» речь, сравнив запорожских казаков со спартанцами, и заявил, что цель новой армии Украины — следовать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи.

Говорил президент долго, но так ни слова не сказал о том, что ВСУ обстреляли три населенных пункта в Донбассе, а киевские силовики 13 октября похитили офицера Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК) со стороны Луганской Народной Республики. Такая наглость со стороны Киева не осталась без внимания.

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил:

«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным».

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил ФАН, что Украина уже давно не интересует Запад.

«Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день ставки Украины в Европе и США снижаются, а авторитет Киева не вызывает никакого желания заниматься этой страной. Да, конечно, Вашингтон содержит Украину как «анти-Россию». Это как раз и характеризует геополитическую ситуацию, которая в итоге выстроилась вокруг Украины. Сегодня Киев, освоивший только технологию русофобии, не может перестроиться на что-то конструктивное. Именно поэтому Запад не займет Украине 270 млрд долларов, которые просил Зеленский во время своей поездки в США. Никто таких денег украинским властям никогда не давал и давать не собирается», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт заявил, что загнанная в тупик Украина пытается привлечь к себе внимание Запада через войну в Донбассе.

«Чтобы хоть как-то обратить на себя внимание, Украина действует через проверенные способы. Первый — борьба против России и газовой трубы, второй — активизация боевых действий на линии соприкосновения. Обостряя ситуацию в Донбассе, Киев пугает Европу тем, что на линии соприкосновения в Донбассе может вспыхнуть большая война. Конечно, это вызывает нервозность не только в Европе, но и в США. Уже даже Виктория Нуланд признала, что необходимо реализовать Минские соглашения, которые Украина не собирается даже рассматривать. Тупик как раз и заставляет Украину активизировать боевые действия и привлекать к ним внимание всего мира», — резюмировал Андрей Кошкин.

Военный эксперт Владимир Карасев заявил о низшем уровне украинской армии на фоне похищения офицера из Донбасса.