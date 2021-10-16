Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»

Москва, 16 октября. Буква «М» в названии детской вакцины от коронавируса будет означать «для самых маленьких». Об этом рассказал глава Центра им. Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург.

Разработчики вакцины еще не определились с конечным названием вакцины от COVID-19 для детей. С большой вероятностью она сохранит в себе слово «Спутник», но будет отличаться последним символом.

«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют. Я так понимаю, (значит) "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Центр им. Гамалеи ранее подал документы на регистрацию подросткового препарата для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак-М». В случае одобрения он будет использоваться для добровольной вакцинации детей подросткового возраста с согласия родителей или законных представителей.

Ученые Центра им. Гамалеи ранее запустили испытания новой платформы для вакцин. В будущем она сможет защищать организм человека от заражения несколькими разными вирусами одновременно.