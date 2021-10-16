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Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 16 октября. Риск летального исхода от коронавирусной инфекции снижается в 11 раз, если человек был вакцинирован двумя компонентами препарата. Об этом сообщили федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США.

Исходя из опубликованной на сайте ведомства статистики, непривитые граждане умирали в 11,3 раза чаще. Риск заражения у них также был повышен в 6,1 раза.

«Вакцинация от COVID-19 снижает вероятность заражения и помогает легче перенести заболевание в случае, если заражение все же произошло», — добавили специалисты.

Специалисты отметили, что заражение все же возможно, так как на данный момент вакцины не обладают 100% защитой. ВОЗ рекомендует для борьбы с пандемией коронавируса семь вакцин: Moderna, Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinovac Biotech и Sinopharm. Отечественного «Спутника V» в списке пока что нет. Помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао, что процесс одобрения препарата в скором времени будет возобновлен.

Недавно в России наступила осенняя волна коронавируса. За 15 октября было выявлено 32 196 заразившихся.

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