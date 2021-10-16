Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи

Москва, 16 октября. Певица Любовь Успенская трогательно поздравила коллегу и друга Николая Баскова с 45-летним юбилеем. Она разместила в своем личном профиле в Instagram смелую фотографию, на которой артисты целуются в губы.

Исполнительница не только поздравила товарища по сцене, но и подогрела слухи о романе с ним. Поклонники начали высказывать подобные подозрения после совместной работы Успенской и Баскова над клипом на песню «Большая любовь». Сюжет рассказывает о возродившихся через много лет чувствах.

На кадре можно увидеть трогательный поцелуй звезд прямо на сцене. Успенская положила руки на плечи Баскова, а тот обнял подругу за талию. Исполнительница пояснила, что фотография сделана на творческом вечере юбиляра.

Pr Scr instagram.com / @uspenskayalubov

«Дорогой и любимый Коленька, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Я горжусь тем, что могу называть тебя Другом! Ты самый светлый человек, заслуживающий огромной любви, уважения и успехов во всех начинаниях и творчестве! Твори! Никогда не останавливайся, ведь у тебя вся жизнь впереди! С огромной любовью и теплом, твоя Люба», — подписала фото Успенская.

Артисты не подтверждают слухи о своем романе. Вместо этого они публично делают друг другу комплименты.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская ранее пожелала Николаю Баскову здоровья. Она отметила, что у артиста большое количество желаний и творческих идей, на воплощение которых понадобятся силы.