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Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
wikipedia.org  /  Denniss / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 16 октября. Советский танк Т-34 повлиял на исторические события и изменил ход времени. Об этом рассказал автор американского The National Interest Майкл Пек.

Некоторые танки вошли в историю не из-за своих выдающихся характеристик, а на фоне того, что они символизируют. Одним из таких аппаратов стал «стальной монстр, крушащих тщедушных людишек как спички» Т-34, отметил Пек.

Продвигаясь вглубь СССР в 1941 году, солдаты Вермахта привыкли к слабому сопротивлению со стороны бронетехники. Старые советские танки Т-26 и БТ-7 лишь укрепляли дух немецких солдат. Однако после появления на поле боя Т-34, от которого отскакивали 37- и 50-миллиметровые снаряды, военные Третьего рейха пришли в ужас.

«Обстоятельство, что "неполноценные" славяне способны делать танки, превосходящие все имеющееся в немецком арсенале системы, стало не только ударом по боевому духу Германии в ходе одной из самых важных военных кампаний за всю ее историю. Это стало указанием на то, что Германии придется вести войну не на жизнь, а на смерть с противником, который могущественнее всех тех врагов, с которыми она сталкивалась прежде», — отметил обозреватель.

Автор отметил мощную 76-мм пушку и широкую колею гусеничной ленты. Также Майкл Пек выделил дизельный мотор, которым был оснащена боевая машина. По его словам, двигатель позволял танку маневрировать в грязи и не застревать.

Ранее автор американского NI Чарли Гао перечислил качества Т-90М, которые делают танк смертоноснее М1А1 «Абрамс». По его словам, наличие у российской боевой машины ПТУР делает ее эффективнее, чем американский аналог.

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