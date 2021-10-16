Киев, 16 октября. Около 1600 уголовных дел по статье о госизмене были возбуждены на Украине с 2014 года. Более 400 человек были объявлены в розыск, рассказали в пресс-службе президента Украины Владимира Зеленского.

Данная статья предусматривает наказание сроком до 15 лет лишения свободы. Такие цифры были озвучены по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«С 2014 года по этой статье было заведено 1600 дел, в рамках которых 400 человек были объявлены в розыск. Кроме того, большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах», — уточнили в пресс-службе.

СНБО Украины в мае этого года возбудило дело о госизмене в отношении главы офиса Зеленского Андрея Ермака и бывшего украинского лидера, представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы. Тогда одной из причин, по версии следствия, стало формирование консультативного совета с представителями ДНР и ЛНР по ситуации в Донбассе.

Однако на фоне полной зависимости Украины от Запада возбужденные под копирку дела о госизмене напоминают, скорее, «охоту на ведьм», либо истребление политических конкурентов. Подробнее о проблемах суверенности украинского государства порассуждал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.