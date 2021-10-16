Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании

Тирана, 16 октября. Тела четверых туристов обнаружены в субботу в гостинице на западе Албании. По данным местной газеты «Албаниан дейли ньюс», ссылающейся на местных правоохранителей, погибшие были выходцами из России.

Трупы обнаружили примерно в 23:20 по московскому времени в сауне отеля в деревне Керрет, округ Кавая. По данным журналистов, смерть четверых туристов наступила в результате удушья.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские заняты сбором информации и установлением обстоятельств произошедшего. Погибших пока опознать не удалось. Прочих подробностей не приводится.

В конце сентября группа албанцев с ножом и стеклянными бутылками напала на сербов в Косово. Завязалась потасовка, в результате которой были пострадавшие.