Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме

Москва, 16 октября. Транспортные средства в зимнее время года подвергаются большой нагрузке, поэтому их необходимо тщательно подготовить к испытаниям еще осенью. Как это сделать, рассказал технический директор сети автосалонов Максим Рязанов.

Первым делом необходимо «переобуть» машину, сменить летнюю резину на зимнюю. Этого требуют не только правила безопасности, но и представители власти. За езду на неподходящих для погодных условий покрышках предусмотрен штраф, передает iReactor.

«Проведение остальных мероприятий по подготовке транспортного средства остается на усмотрение владельца автомобиля, но не стоит забывать, что от технического состояния авто в первую очередь зависит безопасность водителя и пассажиров», — пояснил специалист.

Вторым пунктом стоит проверить и при необходимости заменить аккумулятор, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Диагностика системы охлаждения и замена тормозных жидкостей, фильтров и моторного масла являются третьим пунктов плане подготовки автомобиля к зиме.

«В тех субъектах Российской Федерации, для которых характерны сильные холода и обильные снегопады, для зимы стоит приобрести специальное моторное мало, так как в минусовые температуры обычное становится гуще и хуже справляется со смазкой узлов и деталей. В это время года лучше выбрать маркировку OW30 вместо 5W30», — посоветовал Рязанов.

Технический директор сети автосалонов Алексей Рузанов ранее перечислил особенности подготовки резины к зимнему сезону. Перед установкой шины необходимо тщательно проверить на порезы, вздутия и определить глубину протектора.