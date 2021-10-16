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Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
Шоу-бизнес
Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 16 октября. Экс-солист группы Hi-Fi Митя Фомин порассуждал о возможности сменить пол. Современная тенденция, согласно которой многие западные артисты решаются на такие операции, сильно смущает музыканта.

Российский певец дал интервью журналу Passion в котором ответил на вопрос, на какой бы эксперимент он точно не решился. Оказалось, что музыкант категорически против смены пола.

«Это то, на что бы я точно не пошел, потому что мой меня устраивает полностью», — заявил Фомин.

Однако 47-летний музыкант считает, что артисты должны пробовать что-то новое. Творческие личности питаются этим, экспериментируют и привлекают к себе всеобщее внимание. Сам исполнитель хита «Огни большого города» не против поменять многие вещи в своей жизни.

instagram.com / @mf_agent

С любимым человеком у певца пока не складывается. Несмотря на многочисленные слухи о романах, Фомин сейчас одинок. К семье у него высокие требования и он тщательно выбирает спутницу, которая подойдет ему по разным параметрам.

Недавно Митя Фомин сообщил поклонникам об утрате. Из-за болезни скончался его любимый питомец, пес по прозвищу Снежа. Певец записал видеоролик, в котором не стал скрывать слез.

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Все новости / Шоу-бизнес / Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
фомин музыкант смена пола
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