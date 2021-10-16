Читатели Yahoo News Japan усомнились в способности Японии противостоять России и Китаю

Токио, 16 октября. Япония за один день потерпит поражение в случае войны с Россией и Китаем. Об этом заявили читатели Yahoo News Japan.

Они отреагировали на российско-китайские учения в Японском море. Одни пользователи перечислили необходимое Японии вооружение и призвали власти скорее начать приобретать атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие.

«Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане», — отметил комментатор.

Япония станет очередным штатом США, если не начнет наращивать оборону. Читатели Yahoo News Japan заявили, что Токио необходима такая армия, которая сможет победить и Россию, и Китай одновременно.

Маневры России и Китая «Морское взаимодействие — 2021» проходят в акватории Японского моря. Военные отрабатывают совместные тактические действия, производят артиллерийские стрельбы и отрабатывают блокировку субмарины условного противника.