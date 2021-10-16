Ученые из США и Израиля описали защищающую от болезни Альцгеймера диету

Вашингтон, 16 октября. Зеленая средиземноморская диета способна защитить организм человека от ряда серьезных болезней. Такое открытие сделали ученые из США и Израиля, передает EurekAlert.

Ежедневный рацион должен состоять из фруктов, овощей, цельных зерен, бобовых и орехов. Питание такими продуктами позволяет замедлить процессы старения и снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Средиземноморская диета может защитить и от болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Питание предполагает полный отказ от генно-модифицированных продуктов и искусственных добавок. Человеку, соблюдающему диету, запрещается употреблять сахар и любые его заменители. Привычные сладости следует заменить фруктами.

Блюда из мяса и птицы есть можно, но крайне редко. Лучшим источником белка в средиземноморской диете является рыба, легкий и полезный продукт.

Врач Морин Тальбот из Британского фонда кардиологии ранее назвала средиземноморскую диету способом избежать заболеваний сердца. Она также посоветовала совершать ежедневные прогулки и отказаться от употребления алкоголя.