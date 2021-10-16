Комиссар НХЛ: рекорд Гретцки перестал казаться незыблемым на фоне результативности Овечкина

Вашингтон, 16 октября. Абсолютный рекорд Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перестал казаться непреодолимым рубежом благодаря результативности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн рассказал, что рекорды в спорте бьют регулярно. Однако в случае с Овечкиным и Гретцки достижение второго казалось недостижимым.

«Неизвестно, сможет ли Овечкин забивать в среднем 33 гола за пять лет действующего контракта, чтобы побить рекорд. Но сам факт, что он сделал это возможным, является свидетельством того, насколько он невероятный игрок», — передает его слова телеканал NBC.

Российский хоккеист сумел оформить дубль в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» 13 октября и переместился на пятое место среди бомбардиров НХЛ. Первое место в списке голеадоров занимает Гретцки с 894 голами, следом расположились Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741). На пятом месте с 732 шайбами теперь находится Овечкин.