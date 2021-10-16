Первый гол 20-летнего Подколзина в НХЛ помог «Ванкуверу» обыграть «Филадельфию»

Филадельфия, 16 октября. «Ванкувер» одержал выездную победу над «Филадельфией» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:4 (5:4 по буллитам) в пользу гостей.

В рамках трех периодов клубы по четыре раза поразили ворота друг друга, после чего победителя встречи выявляла серия буллитов. За «Ванкувер» в основное время отличились Василий Подколзин (23-я минута), забивший свою первую шайбу в НХЛ, Элиас Петтерссон (25), Алекс Чиассон (30) и Джей Ти Миллер (38). В составе хозяев ворота противников удалось поразить Джоэлю Фараби (7), Кэму Аткинсону (33), Трэвису Конекни (58) и Клоду Жиру (59).

Василий Подколзин провел свой первый матч в НХЛ 14 октября. Тогда «Ванкувер» уступил «Эдмонтону» (2:3, по буллитам). Также в минувшей игре российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал голевую передачу на Фараби в моменте с первым голом встречи.

В недавнем матче НХЛ «Тампа» обыграла в овертайме «Детройт» со счетом 7:6. Большую роль в добытой победе сыграл российский форвард Никита Кучеров, который оформил ассистентский хет-трик и забросил одну из шайб.