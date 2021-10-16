Автор Sohu: отказ от вредных привычек позволит замедлить процесс старения

Пекин, 16 октября. Необратимый процесс старения можно замедлить, если придерживаться простых правил. Основные озвучил автор китайского Sohu.

Некоторые факторы способствуют быстрому старению. Если от них избавиться, то можно сохранить молодость как можно дольше, объяснил автор материала. По его мнению, заклятым врагом человека является курение. Оно развивает заболевания органов дыхания.

«Одним из ключевых способов замедлить старение легких является отказ от курения, и, чем раньше вы бросите курить, тем большую пользу это принесет организму», — отметил пользователь Sohu.

Избежать старения головного мозга можно с помощью простой заботе о себе. Автор советует избавляться от стресса, раньше ложиться спать, соблюдать режим и чаще отдыхать. Кроме того, нужно тренировать мозг, чтобы он постоянно находился в тонусе. В противном случае может произойти его деградация.

Наконец, пользователь настоятельно рекомендует избавиться от сидячего образа жизни. Умеренные физические нагрузки предотвращают старение мышц и способствуют появлению атлетичного тела. Немало важную роль играет и правильное питание.

Ранее Yahoo News Japan сообщило, что морковь содержит микроэлементы, которые сокращают процесс старения организма. Также употребление этого овоща способствует профилактике рака и атеросклероза.