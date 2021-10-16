Китайский корабль «Шэньчжоу-13» пристыковался к космической станции «Тяньгун»

Пекин, 16 октября. Пилотируемое китайское космическое судно «Шэньчжоу-13» успешно пристыковалось к основному отсеку станции КНР «Тяньгун». Об этом сообщил телеканал CGTN.

На борту корабля находилось трое летчиков. Первый вышедший в открытый космос китаец Чжай Чжиган, женщина-космонавт Ван Япин и дебютант Е Гуанфу. Аппарат совершил стыковку примерно через семь часов после запуска.

После завершения процесса стыковки корабля астронавты переместятся в отсек «Тяньхэ», где пробудут минимум 180 дней. Специалисты на станции будут работать с манипулятором, а также выполнять другие научные эксперименты и задачи по строительству станции.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что старт судна «Шэньчжоу-13» был перенесен. Причина сдвига даты вывода корабля в космос не связана с техническими сложностями аппарата.