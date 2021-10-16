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Китайский корабль «Шэньчжоу-13» пристыковался к космической станции «Тяньгун»

  /   Обновлено: 16 октября 2021 05:35
Наука
Китайский корабль «Шэньчжоу-13» пристыковался к космической станции «Тяньгун»
Global Look Press  /  Wang Jiangbo/XinHua

Пекин, 16 октября. Пилотируемое китайское космическое судно «Шэньчжоу-13» успешно пристыковалось к основному отсеку станции КНР «Тяньгун». Об этом сообщил телеканал CGTN.

На борту корабля находилось трое летчиков. Первый вышедший в открытый космос китаец Чжай Чжиган, женщина-космонавт Ван Япин и дебютант Е Гуанфу. Аппарат совершил стыковку примерно через семь часов после запуска.

После завершения процесса стыковки корабля астронавты переместятся в отсек «Тяньхэ», где пробудут минимум 180 дней. Специалисты на станции будут работать с манипулятором, а также выполнять другие научные эксперименты и задачи по строительству станции.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что старт судна «Шэньчжоу-13» был перенесен. Причина сдвига даты вывода корабля в космос не связана с техническими сложностями аппарата.

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Тяньхэ тяньгун шэньчжоу-13
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