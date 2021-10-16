Украинский журналист Бутусов связал «пощечину» Зеленского Байдену с Путиным

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский «торгует национальными интересами» в попытках якобы обратить на себя внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Он заявил, что Зеленский «дал пощечину» хозяину Белого дома Джо Байдену. Она связана с очередным срывом конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Эта должность свободна на Украине уже 14 месяцев. Бутусов назвал произошедшее международным скандалом.

«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. [...] Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», — посетовал Бутусов.

Этими действиями Зеленский якобы пытается показать Путину, «что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений». Журналист добавил, что «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас можно только путем уличных беспорядков.

Депутат Верховной рады Олег Волошин ранее объявил, что Зеленский стал для США неуправляемым. Американские власти очень скептически относятся к действиям украинского лидера.