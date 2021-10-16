Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 08:04
08:01
Спорт
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
08:00
Политика
Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»
07:48
Общество
Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»
07:44
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
07:43
Шоу-бизнес
Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи
07:29
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
07:22
Политика
Более 400 человек оказались фигурантами уголовного дела о госизмене на Украине
07:18
Происшествия
Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании
07:11
Общество
Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме
07:01
Шоу-бизнес
Митя Фомин признался, что никогда бы не решился сменить пол
Все новости

Украинский журналист Бутусов связал «пощечину» Зеленского Байдену с Путиным
Политика
Украинский журналист Бутусов связал «пощечину» Зеленского Байдену с Путиным
Федеральное агентство новостей

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский «торгует национальными интересами» в попытках якобы обратить на себя внимание российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил украинский журналист Юрий Бутусов.

Он заявил, что Зеленский «дал пощечину» хозяину Белого дома Джо Байдену. Она связана с очередным срывом конкурса по избранию Специального антикоррупционного прокурора. Эта должность свободна на Украине уже 14 месяцев. Бутусов назвал произошедшее международным скандалом.

«Президент крупнейшей мировой державы отвлекся от мировых кризисов и письменно добился от Зеленского обязательств по проведению конкурса в одном из украинских госучреждений! Но вместо немедленной разблокировки Зеленский по сути нанес Байдену оскорбление, наплевал на все свои "немедленные" обещания и договоренности. [...] Это просто позор. Но не для Байдена, а для нас, для Украины», — посетовал Бутусов.

Этими действиями Зеленский якобы пытается показать Путину, «что не допустит слишком близкого сотрудничества и сближения с Западом по целому ряду самых чувствительных и важных направлений». Журналист добавил, что «выбросить российских агентов из офиса президента» сейчас можно только путем уличных беспорядков.

Депутат Верховной рады Олег Волошин ранее объявил, что Зеленский стал для США неуправляемым. Американские власти очень скептически относятся к действиям украинского лидера.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский журналист Бутусов связал «пощечину» Зеленского Байдену с Путиным
зеленский байден пощечина
Комментировать