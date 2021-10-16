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Жители Нового Уренгоя смогут увидеть кубок чемпионата мира по волейболу
Общество
Жители Нового Уренгоя смогут увидеть кубок чемпионата мира по волейболу
vk.com  /  ВБ Зен

Новый Уренгой, 16 октября. Новоуренгойцам покажут кубок чемпионата мира по волейболу раньше, чем его увидят жители десяти городов, где состоятся игры первенства. На трофей можно будет посмотреть в помещении дворца спорта «Звездный».

Жителям Нового Уренгоя можно будет увидеть переходящую спортивную награду до конца грядущей недели. Трофей, который весит около 10 кг, привез в город глава волейбольного клуба «Факел» Николай Капранов, пишет Ямал-Медиа.

Такая возможность была дана новоуренгойцам благодаря олимпийцам, выигравшим серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Следующий чемпионат мира по волейболу пройдет на территории России, а отечественная команда автоматически прошла отбор как принимающая сторона.

Ранее глава Ямало-Ненецкого автономного округа в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил, что между Салехардом и Надымом будет построена новая автозаправка. Специалисты уже начали подготовку территории для строительства.

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