Жители Нового Уренгоя смогут увидеть кубок чемпионата мира по волейболу

Новый Уренгой, 16 октября. Новоуренгойцам покажут кубок чемпионата мира по волейболу раньше, чем его увидят жители десяти городов, где состоятся игры первенства. На трофей можно будет посмотреть в помещении дворца спорта «Звездный».

Жителям Нового Уренгоя можно будет увидеть переходящую спортивную награду до конца грядущей недели. Трофей, который весит около 10 кг, привез в город глава волейбольного клуба «Факел» Николай Капранов, пишет Ямал-Медиа.

Такая возможность была дана новоуренгойцам благодаря олимпийцам, выигравшим серебряные медали на Олимпийских играх в Токио. Следующий чемпионат мира по волейболу пройдет на территории России, а отечественная команда автоматически прошла отбор как принимающая сторона.

Ранее глава Ямало-Ненецкого автономного округа в своем официальном Instagram-аккаунте сообщил, что между Салехардом и Надымом будет построена новая автозаправка. Специалисты уже начали подготовку территории для строительства.