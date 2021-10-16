«ПСЖ» без Месси и Неймара вырвал победу у «Анже» в матче Лиги 1

Париж, 16 октября. «Пари Сен-Жермен» на своем поле одержал волевую победу над «Анже» в матче десятого тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл игрок «Анже» Анжело Фюльжени, отметившись точным ударом на 35-й минуте. «ПСЖ» смог ответить лишь в середине второго тайма голом Данилу Перейры (68). Исход встречи был решен за минуту до конца основного времени — Килиан Мбаппе реализовал 11-метровый удар, вырвав три важных очка для своей команды.

«Пари Сен-Жермен» является лидером турнирной таблицы Лиги 1. В следующем туре парижане встретятся с «Марселем», игра состоится 24 октября. «Анже» находится на четвертой строчке и 22 октября проведет выездной матч с «Сент-Этьеном».

Минувшую встречу парижане провели без своих звезд – бразильца Неймара, испанца Серхио Рамоса и аргентинцев Анхеля Ди Марии и Лионеля Месси. Последний на днях забил 80-й мяч за национальную команду в матче с Уругваем.