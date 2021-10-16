Омбудсмен Цгоев заявил об отсутствии пострадавших при бунте заключенных во Владикавказе

Владикавказ, 16 октября. Пострадавших и раненых в результате беспорядков, прошедших накануне в исправительной колонии №1 во Владикавказе, нет. Такие данные сообщил в субботу уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Он также отметил, что руководство УФСИН решило провести переговоры со взбунтовавшимися заключенными. Осужденные озвучили администрации все свои претензии и недовольства. По словам Цгоева, обстановка в колонии на 02:00 по московскому времени стабильная и находится под контролем. Омбудсмен также добавил, что на территории ИК-1 произошло возгорание, однако пламя удалось ликвидировать.

«На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Дали сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, при мне <…> все потушили. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили», — приводит телекомпания «Осетия-Ирыстон» слова Цгоева.

Ранее появилась информация, что бунт во владикавказской тюрьме произошел под предводительством двух арестантов. Беспорядки случились на фоне проводимых плановых обысков.