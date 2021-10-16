Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 октября 08:04
08:03
Общество
Новая песня Элтона Джона подняла исполнителя на вершину британских чартов впервые за 16 лет
08:01
Спорт
Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ
08:00
Политика
Военный эксперт Рожин: «Визит главы минобороны США может спровоцировать «майдан» в Грузии»
07:48
Общество
Российская вакцина от COVID-19 для детей может называться «Спутник М»
07:44
Общество
Американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных
07:43
Шоу-бизнес
Успенская показала фото поцелуя в губы с Басковым на фоне слухов об их связи
07:29
Армия
Американское издание NI включило советский Т-34 в число изменивших историю танков
07:22
Политика
Более 400 человек оказались фигурантами уголовного дела о госизмене на Украине
07:18
Происшествия
Четверо россиян найдены мертвыми в сауне отеля на западе Албании
07:11
Общество
Автоэксперт Рязанов представил план подготовки машины к зиме
Все новости

Омбудсмен Цгоев заявил об отсутствии пострадавших при бунте заключенных во Владикавказе
Происшествия
Омбудсмен Цгоев заявил об отсутствии пострадавших при бунте заключенных во Владикавказе
pixabay.com  /  vero_vig_050

Владикавказ, 16 октября. Пострадавших и раненых в результате беспорядков, прошедших накануне в исправительной колонии №1 во Владикавказе, нет. Такие данные сообщил в субботу уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

Он также отметил, что руководство УФСИН решило провести переговоры со взбунтовавшимися заключенными. Осужденные озвучили администрации все свои претензии и недовольства. По словам Цгоева, обстановка в колонии на 02:00 по московскому времени стабильная и находится под контролем. Омбудсмен также добавил, что на территории ИК-1 произошло возгорание, однако пламя удалось ликвидировать.

«На определенном этапе произошло возгорание внутри колонии, где находится изолятор со спецусловиями. Дали сотрудникам поработать, пожарная машина заехала, при мне <…> все потушили. Не сказать, что прямо большое возгорание, но потушили», — приводит телекомпания «Осетия-Ирыстон» слова Цгоева.

Ранее появилась информация, что бунт во владикавказской тюрьме произошел под предводительством двух арестантов. Беспорядки случились на фоне проводимых плановых обысков.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Омбудсмен Цгоев заявил об отсутствии пострадавших при бунте заключенных во Владикавказе
беспорядки тюрьма владикавказ ик-1 цгоев
Комментировать