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АиФ: выплаты некоторым категориям пенсионеров будут повышены в 2022 году
Общество
АиФ: выплаты некоторым категориям пенсионеров будут повышены в 2022 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 16 октября. Правительство Российской Федерации одобрило ряд повышений пенсионных выплат в 2022 году. В частности, в грядущем году пенсии увеличатся на 5,9 процента в результате индексации.

Индексация затронет категорию неработающих пенсионеров. Следующий перерасчет выплат будет произведен 1 апреля. Тогда социальные и пенсии по гособеспечению дополнительно вырастут на 7,7 процента, пишет издание АиФ.

ПФР с 1 августа скорректирует страховые пенсии по старости и инвалидности. В данном случае размер прибавки напрямую зависит от количества уплаченных средств работодателем в Пенсионный фонд, а также от размера зарплаты получателя выплаты.

Кроме того, 1 августа 2022 года предусмотрено повышение накопительной пенсии по итогам инвестиционных доходов. Увеличение размера выплаты произойдет автоматически.

Ранее специалисты ПФР перечислили категории пенсионеров, которым прибавка к выплатам по достижении 80 лет не предусмотрена. Среди таких категорий оказались инвалиды I и II групп.

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пенсии пфр повышение
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