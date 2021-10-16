АиФ: выплаты некоторым категориям пенсионеров будут повышены в 2022 году

Москва, 16 октября. Правительство Российской Федерации одобрило ряд повышений пенсионных выплат в 2022 году. В частности, в грядущем году пенсии увеличатся на 5,9 процента в результате индексации.

Индексация затронет категорию неработающих пенсионеров. Следующий перерасчет выплат будет произведен 1 апреля. Тогда социальные и пенсии по гособеспечению дополнительно вырастут на 7,7 процента, пишет издание АиФ.

ПФР с 1 августа скорректирует страховые пенсии по старости и инвалидности. В данном случае размер прибавки напрямую зависит от количества уплаченных средств работодателем в Пенсионный фонд, а также от размера зарплаты получателя выплаты.

Кроме того, 1 августа 2022 года предусмотрено повышение накопительной пенсии по итогам инвестиционных доходов. Увеличение размера выплаты произойдет автоматически.

Ранее специалисты ПФР перечислили категории пенсионеров, которым прибавка к выплатам по достижении 80 лет не предусмотрена. Среди таких категорий оказались инвалиды I и II групп.