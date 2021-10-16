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CBC: мужчина с мачете ранил четверых людей в канадском Калгари
Происшествия
CBC: мужчина с мачете ранил четверых людей в канадском Калгари
pixabay.com  /  @vskwatanabe

Калгари, 16 октября. Четыре человека пострадали в результате нападения вооруженного мачете мужчины. Инцидент произошел в центре города Калгари, расположенном на юге канадской провинции Альберта.

Предварительно установлено, что все пострадавшие являются случайными прохожими. Трое из них в настоящее время находятся под наблюдением врачей, еще один пострадавший не нуждается в медицинской помощи, передает телеканал CBC.

Полиция провела операцию по задержанию преступника, используя кинологов и авиацию. Сейчас злоумышленник находится в руках следователей, которые пытаются выяснить мотивы его нападения.

Похожий случай ранее произошел в норвежском городе Конгсберг. Там мужчина, вооруженный луком и стрелами, убил и ранил несколько человек на улице.

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